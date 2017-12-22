Визначилися перші спаринг-партнери "Динамо" на зборах

Визначилися два суперники київського "Динамо" на першому зборі в іспанській Марбельї.

Про це повідомляє football.ua.

На першому тренувальному зборі в Марбельї, який пройде з 14-го по 27 січня, "Динамо" зіграє проти швейцарського "Санкт-Галлена" (19 січня) і австрійського "Штурму" (23 січня).

Загалом на першому зимовому зборі кияни запланували провести п'ять спарингів.

На другому зборі в Марбельї, який почнеться 1 лютого, заплановано ще шість контрольних матчів.