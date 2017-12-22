Визначилися перші спаринг-партнери "Динамо" на зборах
12:06, 22 грудня 2017Футбол
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Кияни зіграють зі "Штурмом" і "Санкт-Галленом" на першому зборі в Марбельї.
Перший тренувальний збір "Динамо" розпочнеться 14 січня / facebook.com/fcdynamoua
Визначилися два суперники київського "Динамо" на першому зборі в іспанській Марбельї.
Про це повідомляє football.ua.
На першому тренувальному зборі в Марбельї, який пройде з 14-го по 27 січня, "Динамо" зіграє проти швейцарського "Санкт-Галлена" (19 січня) і австрійського "Штурму" (23 січня).
Загалом на першому зимовому зборі кияни запланували провести п'ять спарингів.
На другому зборі в Марбельї, який почнеться 1 лютого, заплановано ще шість контрольних матчів.
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