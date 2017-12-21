Ракицький дискваліфікований на три матчі за суперечки з суддею, Фонсека відсторонений на одну гру - КДК ФФУ

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ виніс ряд рішень по матчу Зоря - Шахтар (2:1) у 19-му турі УПЛ, серед яких триматчева дискваліфікація захисника гірників Ярослава Ракицького і одноматчевая для головного тренера гостей Паулу Фонсеки, повідомляє SportArena з посиланням на телеканал "Футбол 1"..

Ракицький також дискваліфікований на один матч умовно і ця міра дійсна до кінця поточного сезону.

Ярослав бурхливо відреагував на рішення арбітра Сергія Бойка поставити пенальті на користь Зорі в кінцівці гри, за що і був видалений після другої жовтої картки.

«Ракицький отримав дисциплінарну санкцію у вигляді трьох матчів дискваліфікації за поштовх арбітра і ненормативну лексику в його адресу, а також один матч умовно до кінця сезону 2017/2018», — розповів секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко в коментарі телеканалу Футбол 1.

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Ситуація з пенальті, а також три видалення гравців Шахтаря (крім Ракицького змушені були піти з поля Іван Петряк і Фред) обурили гравців і тренерів помаранчево-чорних. Після матчу багато з них пішли з'ясовувати стосунки з суддівською бригадою, роблячи це в провокаційній манері на підвищених тонах.

Паулу Фонсека дискваліфікований на один матч, а найбільше від КДК дісталося тренеру воротарів Гірників Антоніо Феррейрі, який вдарив суддю. Йому заборонено виходити в технічну зону до кінця сезону.

«Паулу Фонсека відсторонений на одну гру, адже він дуже активно висловлював невдоволення діями арбітра. Помічники головного тренера Нуну Кампуш, Ігор Дуляй, а також футболісти "Шахтаря" Алан Патрік і Факундо Феррейра отримали попередження і один матч умовної дискваліфікації.

«Найбільш жорстка санкція застосована до тренера воротарів Шахтаря Антоніо Феррейрі, адже він завдав удар арбітра матчу, що зафіксовано в рапорті, за що йому заборонено перебувати в технічній зоні до кінця сезон», — пояснив Грищенко.

Як повідомляв УНІАН, Зоря обіграла "Шахтар" з рахунком 2:1. На 56-й хвилині рахунок відкрив Іван Петряк, однак у додатковий час луганчани забили два голи. З пенальті відзначився Сілас, а потім у власні ворота зрізав м'яч Богдан Бутко.