Матч "Карпати" - "Олімпік", перерваний через снігопад, буде зіграний у лютому

Матч 18-го туру УПЛ «Карпати» – «Олімпік», перерваний 3 грудня через сильний снігопад у Львові, буде зіграно у лютому.

Про це повідомляє телеканал «Футбол 1».

Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні КДК ФФУ. Дата догравання поки не повідомляється.

Читайте такожМатч Прем'єр-ліги "Карпати" - "Олімпік" у Львові не дограли з-за сильного снігопаду«Планується, що матч відбудеться між першим і другим турами після відновлення чемпіонату в лютому. Будемо користуватися статтею регламенту і дозволяти клубам заявляти нових гравців. Ми дозволимо брати участь новачкам», — сказав президент української Прем'єр-ліги Володимир Генінсон в ефірі телеканалу «Футбол 1».

Зазначимо, що 20-й тур заплановано на 17 лютого, а 21-й – на 24 лютого.

Нагадаємо, 3 грудня «Карпати» і «Олімпік» відіграли лише перший тайм (1:1), після чого арбітр Катерина Монзуль вирішила не відновлювати зустріч через сильний снігопад.