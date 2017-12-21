Роналду за два дні до гри з "Барселоною" тренується індивідуально, ризикуючи пропустити Ель-Класіко
15:47, 21 грудня 2017Футбол
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Португальця турбують болі в м'язах стегна, через що він може не зіграти з "Барселоною" 23 грудня.
Кріштіану Роналду може не зіграти в іспанському Ель-Класіко / REUTERS
Напередодні головного матчу чемпіонату Іспанії проти "Барселони" нападник мадридського "Реала" Кріштіану Роналду тренується за індивідуальною програмою.
Про це повідомляє офіційний сайт "Реала".
Після недавньої перемоги у фіналі Клубного чемпіонату світу проти "Греміо", де гол Кріштіану Роналду приніс мадридському клубу черговий титул, португальський гравець відчуває болі в м'язах стегна. І в середу, і в четвер "сімка" "Реала" тренується за індивідуальною програмою без м'яча.
Таким чином, є ризик, що в Ель-Класіко нападник не зіграє.
Матч "Реал" – "Барселона" відбудеться у суботу, 23 грудня, в Мадриді.
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