Роналду за два дні до гри з "Барселоною" тренується індивідуально, ризикуючи пропустити Ель-Класіко

Напередодні головного матчу чемпіонату Іспанії проти "Барселони" нападник мадридського "Реала" Кріштіану Роналду тренується за індивідуальною програмою.

Про це повідомляє офіційний сайт "Реала".

Після недавньої перемоги у фіналі Клубного чемпіонату світу проти "Греміо", де гол Кріштіану Роналду приніс мадридському клубу черговий титул, португальський гравець відчуває болі в м'язах стегна. І в середу, і в четвер "сімка" "Реала" тренується за індивідуальною програмою без м'яча.

Таким чином, є ризик, що в Ель-Класіко нападник не зіграє.

Матч "Реал" – "Барселона" відбудеться у суботу, 23 грудня, в Мадриді.