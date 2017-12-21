Хачеріді відмовився продовжувати контракт з "Динамо" - ЗМІ

Захисник збірної України та "Динамо" Євген Хачеріді відмовився продовжувати контракт з київським клубом і має намір піти з клубу після закінчення угоди, яка діє до 30 червня 2018 року.

Про це стало відомо FootBoom.

30-річний захисник за час роботи під керівництвом Олександра Хацкевича знову став гравцем основного складу, і зараз важко собі уявити "Динамо" без Хачереді. Тим більше, що київський клуб втратив ще одного ключового захисника Домагоя Віду, якого тепер намагається умовити відмовитися від переходу в "Бешикташ" і підписати новий контракт з "Динамо".

Раніше з'являлася інформація про те, що Євгенія Хачеріді хоче запросити до себе турецький "Галатасарай" після закінчення контракту гравця. Сам Хачеріді, за даними турецьких ЗМІ, хоче змінити обстановку і готовий переїхати у Стамбул.