Збірна України завершила 2017 рік на 35-му місці в рейтингу ФІФА
Порівняно з листопадом особливих змін у рейтингу не відбулося.
21 грудня ФІФА оновила світовий рейтинг національних збірних, в якому Україна посіла 35-те місце, маючи 781 очко.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Кардинальних змін у рейтингу за останній місяць не відбулося. Нагадаємо, у листопаді збірна України опустилася на п'ять рядків у рейтингу ФІФА. Причиною став невихід команди Андрія Шевченка у фінальну частину чемпіонату світу-2018.
Порівняно з листопадовим реєстром, наша національна команда зберегла позиції. У топ-10 також змін не відбулося. Очолює рейтинг, як і раніше, збірна Німеччини.
Слід відзначити, що серед представників Європи збірна України наразі перебуває на 21 сходинці.
Рейтинг ФІФА станом на 21 грудня
1. Німеччина — 1602
2. Бразилія — 1483
3. Португалія — 1358
4. Аргентина — 1348
5. Бельгія — 1325
6. Іспанія — 1231
7. Польща — 1209
8. Швейцарія — 1190
9. Франція — 1183
10. Чилі — 1162
...35. УКРАЇНА — 781