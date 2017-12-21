Збірна України завершила 2017 рік на 35-му місці в рейтингу ФІФА

21 грудня ФІФА оновила світовий рейтинг національних збірних, в якому Україна посіла 35-те місце, маючи 781 очко.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Кардинальних змін у рейтингу за останній місяць не відбулося. Нагадаємо, у листопаді збірна України опустилася на п'ять рядків у рейтингу ФІФА. Причиною став невихід команди Андрія Шевченка у фінальну частину чемпіонату світу-2018.

Порівняно з листопадовим реєстром, наша національна команда зберегла позиції. У топ-10 також змін не відбулося. Очолює рейтинг, як і раніше, збірна Німеччини.

Слід відзначити, що серед представників Європи збірна України наразі перебуває на 21 сходинці.

Рейтинг ФІФА станом на 21 грудня

1. Німеччина — 1602

2. Бразилія — 1483

3. Португалія — 1358

4. Аргентина — 1348

5. Бельгія — 1325

6. Іспанія — 1231

7. Польща — 1209

8. Швейцарія — 1190

9. Франція — 1183

10. Чилі — 1162

...35. УКРАЇНА — 781