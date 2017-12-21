Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ зняв з "Карпат" 3 очки у таблиці УПЛ

Контролько-дисциплінарний комітет ФФУ ухвалив рішення зняти з «Карпат» 3 очки в Прем'єр-лізі за невиконання рішень у справі по заборгованості екс-гравця львів'ян Володимира Гудими.

Про це повідомляє Sport Arena.

«Карпати» вимагали переглянути рішення палати з розгляду спорів ФФУ від 9 липня 2014 року по сплаті боргу Гудимі (74 тисячі доларів).

Читайте також"Карпати" програли Спортивний суд в Лозанні і повинні заплатити колишньому гравцю 74 тисячі доларів30 листопада КДК зобов'язав львівський клуб забрати позов Франківського райсуду, адже дисциплінарні правила ФІФА забороняють вирішувати футбольні спори в судах загальної юрисдикції.

Але клуб замість цього подав у Франківський суд прохання залишити позовну заяву без розгляду. Це означає, що клуб пізніше міг знову звернутися до суду з аналогічним позовом», — сказав адвокат футболіста Андрій Руденко.

У «Карпат» є 10 днів для подачі апеляції на це рішення.

Після зняття 3 очок львівська команда залишилася на 11-му місці в таблиці УПЛ, випереджаючи «Сталь», яка йде на останньому місці, за додатковими показниками.