Італійський "Інтер" зацікавлений у придбанні гравця "Шахтаря" Бернарда вже цієї зими

Бразильський півзахисник "Шахтаря" Бернард увійшов до числа можливих придбань міланського "Інтера" в зимове міжсезоння.

Про це повідомляє Calciomercato.it з посиланням на Tuttosport.

Технічний директор "Інтера" Вальтер Сабатіні і спортивний директор П'єро Аузіліо схвалюють цей трансфер – обидва фахівця давно проявляють інтерес до 25-річного хавбека.

Посприяти угоді може той факт, що у бразильця є іспанський паспорт, що робить його резидентом Євросоюзу.

Термін чинного контракту Бернарда з «Шахтарем» закінчується найближчим літом.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Бернарда також проявляє китайський «Цзянсу Сунін». У «Інтера» і «Цзянсу» один власник – компанія Suning Group.

Бернард перейшов до "Шахтаря" у серпні 2013 року з "Атлетіко Мінейро" за 25 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 24 матчі, 9 голів і 2 результативні передачі за донецький клуб.