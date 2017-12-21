Футболісти, які брали участь у договірних матчах, не зможуть грати за збірну до кінця кар'єри - голова комітету ФФУ

Голова комітету ФФУ з етики та чесної гри Франческо Баранка розповів про покарання, яке чекає на футболістів в разі їхньої участі у договірних матчах в Україні.

«У жовтні ми отримали схвалення Виконкому затвердити покарання. Перше з них стосується контрактів - воно дає можливість клубу призупинити контракт гравця, якщо він помічений в матчі з фіксованим результатом.

Друге - це коли футболіст, який фігурує в справі про договірний поєдинок, не може викликатися у збірну країни до кінця кар'єри. Він просто забанений до кінця кар'єри.

Читайте такожЕкс-гравець київського "Динамо" Маковський засуджений на 2 роки обмеження волі за договірні матчіТретє рішення стосується покарання для людей, які приховують інформацію. Навіть якщо гравець знав про матчі з фіксованим результатом, але не сказав про це, йому загрожує дискваліфікація»,- заявив Баранка, якого цитує Sport Arena.

Голова комітету ФФУ з етики та чесної гри зазначив, що в Україні багато людей говорять про матчі з фіксованими результатами, але мало хто заявляє про це офіційно.

"Однак гравці повинні розуміти, що якщо вони брали участь у таких матчах і не повідомили про це, то їх теж чекає покарання. Вони повинні співпрацювати з нами і розуміти, що це може змінити. Наприклад, в Італії Антоніо Конте дискваліфікували на 6 місяців за те, що він знав про матчі з фіксованим результатом, але не сказав про це", - додав Франческо Баранка.

Нагадаємо, в грудні минулого року Франческо Баранка був призначений керівником Комітету з етики та чесної гри ФФУ. Раніше Баранка працював юридичним радником і керівником юридичного відділу однієї з найбільших букмекерських компаній Європи. Виступав експертом у ряді справ з розслідування договірних матчів.