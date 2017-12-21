Словенський хавбек Вербич найближчим часом пройде медогляд в "Динамо"

Словенський півзахисник, який виступає за данський «Копенгаген», Беньямін Вербич підпише вже наступного тижня контракт з київським «Динамо».

Про це повідомляє видання Delo.

Трансфер словенського хавбека може бути оформлений відразу після його повернення з Домініканської Республіки, де він зараз перебуває у відпустці, а також успішного медогляду.

Очікується, що словенець підпише з «Динамо» контракт на 4 роки. Він буде отримувати близько 1 млн євро в рік з бонусами. Сам трансфер киянам обійдеться в 4 млн євро.

Таким чином, 24-річний Вербич стане одним з найбільш високооплачуваних словенських гравців. Більше нього, серед словенських футболістів, заробляють тільки Ян Облак («Атлетіко», 4,4 млн євро на рік), Самір Ханданович («Інтер», 2,6 млн євро), Кевін Кампль («РБ Лейпциг», 2,5 млн євро), Миха Мевля («Зеніт», 2,4 млн євро) та Йосип Ілічич («Аталанта», 1,2 млн євро).

У поточному сезоні Вербич є одним з лідерів "Копенгагена", зігравши за клуб 28 матчів, забивши 11 голів і зробивши 7 гольових передач.

Протягом двох останніх років футболіст викликається до збірної Словенії, у футболці якої вже зіграв 14 матчів і забив 3 голи.