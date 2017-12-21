На НСК "Олімпійський" заплановані ремонтні роботи перед фіналом Ліги чемпіонів

Директор із зовнішніх зв'язків НСК «Олімпійський» Віктор Анісімов розповів про ремонтні роботи на київському стадіоні перед фіналом Ліги чемпіонів-2017/2018.

«Перш за все, буде проведена профілактика даху для того, щоб не допустити будь-які можливі протечки в разі несприятливих погодних умов під час матчу. Крім того, буде модернізована наша турнікетная система, тобто система доступу на стадіон, з метою запобігання будь-яких скарг чи проблем при проході наших гостей на стадіон.

Також за шестирічний період експлуатації стадіону подекуди просіло кам'яне покриття прилеглої території – воно теж буде відремонтовано, щоб люди з інвалідністю відчували себе комфортно в будь-якій точці нашого стадіону», – сказав Анісімов, якого цитує телеканал "Футбол 1".

Відзначається, що зовнішній вигляд арени кардинально не зміниться. Модернізації підлягають внутрішні системи, інформаційні та пожежні покажчики, камери відеоспостереження, динаміки і прожектори, місця для преси.

Нагадаємо, фінальний матч Ліги чемпіонів-2017/2018 пройде в Києві 26 травня.