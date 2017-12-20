Гол Ярмоленка не допоміг "Боруссії" здолати "Баварію" у матчі Кубка Німеччини (відео)

У Мюнхені завершився матч 1/8 фіналу Кубка Німеччини з футболу, в якому "Баварія" приймала дортмундську "Боруссію" і обіграла суперника, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 2:1, а єдиний гол у складі команди, що програла, забив український легіонер Андрій Ярмоленко.

Мюнхенці впевнено контролювали хід гри у першому таймі забили два голи у ворота суперника. Вже на 12-й хвилині рахунок відкрив Джером Боатенг, а на 40-й Томас Мюллер подвоїв перевагу господарів поля.

Після перерви гра трохи заспокоїлася, а в кінцівці "Боруссія" перехопила ініціативу. На 77-й хвилині забив затяжна атака гостей завершилася навісом Кагави зліва на дальній кут воротарського майданчика. Андрій прицільно пробив у ближню дев'ятку - м'яч від рук голкіпера влетів у сітку.

Втім, зрівняти рахунок гостям не вдалося - у чвертьфінал Кубка Німеччини вийшла "Баварія".