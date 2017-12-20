Роналду готується до суперматчу "Реал" - "Барселона" за індивідуальною програмою через мікротравму

Нападник мадридського "Реала" Кріштіану Роналду в середу, 20 грудня, тренувався окремо від загальної групи, повідомляє Isport з посиланням на Football Espana.

Нагадаємо, що в суботу, 23 грудня, мадридській команді належить прийняти на своєму полі "Барселону" у матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії.

Роналду відчував дискомфорт у литковому м'язі після фіналу Клубного чемпіонату світу, в якому "Реал" 16 грудня виграв у бразильського "Греміо". При цьому сам футболіст, спілкуючись з журналістами після гри, запевнив, що буде готовий до протистояння з "Барселоною".

Деякі іспанські ЗМІ вже припустили, що заняття Роналду за індивідуальною програмою можуть означати, що його участь в "Ель Класіко" знаходиться під питанням.

Матч 17-го туру чемпіонату Іспанії з футболу "Реал" Мадрид – "Барселона" відбудеться 23 грудня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" у столиці Іспанії..