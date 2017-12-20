Пішов з життя відомий тренер та функціонер київського "Динамо" Євген Котельников

На 79-му році перестало битися серце тренера та футбольного функціонера київського "Динамо" та Федерації футболу України Євгена Котельникова, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Майстер спорту СРСР, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури та спорту України у 1991 році був одним із засновників Федерації футболу України, до 1995 року посідаючи посаду першого віце-президента.

Вагомий внесок Євген Петрович зробив у розвиток ФК «Динамо» Київ. У період з 1965 по 1977 роки працював тренером у клубній Дитячо-юнацькій футбольній школі, а з 1997 року впродовж понад двох десятиліть очолював управління футболу ФК «Динамо» (Київ). Під його керівництвом працювала вся система виховання підростаючого покоління, включаючи молодіжні команди.

"Ми, динамівці, разом з усіма, хто знав і цінував Євгена Петровича, глибоко сумуємо з приводу тяжкої втрати, висловлюємо співчуття близьким і рідним покійного, поділяємо їхнє непоправне горе. Світла пам’ять про Євгена Петровича Котельникова збережеться в наших серцях назавжди", - йдется у зверненні,. яке підписав президент ФК «Динамо» Київ Ігор Суркіс.