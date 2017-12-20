Екс-хавбек "Боруссії" і "Арсеналу" Росіцкі завершив кар'єру

Колишній півзахисник "Боруссії" Д і лондонського "Арсеналу" Томаш Росіцкі завершив кар'єру.

Про це повідомляє ESPN.

Подібне рішення чеський гравець ухвалив через власний стан здоров'я, що не дозволяє йому грати на високому рівні.

Читайте такожВолодар Золотого м'яча Кака завершив футбольну кар'єру37-річний Росіцкі останні півтора року провів у празькій "Спарті", де, до речі, і починав свою кар'єру. Популярність Томаш отримав, виступаючи за "Боруссію" Д (з 2000-го по 2006 рік) та "Арсенал" (з 2006-го по 2016 рік).

Серед досягнень півзахисника — три перемоги в чемпіонаті Чехії, чемпіонство Німеччини в сезоні-2001/02, два Кубки і один Суперкубок Англії. Також його тричі визнавали найкращим футболістом в Чехії (у 2001-му, 2002-му і 2006-му).

За збірну Чехії Росіцкі провів 105 матчів, в яких відзначився 23 голами. На його рахунку участь на чемпіонатах Європи 2000 і 2004 році (тоді чехи дісталися про півфіналу), на Євро-2012 та Євро-2016, а також на чемпіонаті світу-2006.