Міськрада Бучі погодилася прийняти та зареєструвати клуб Прем'єр-ліги "Сталь"

Виконком міської ради Бучі погодився зареєструвати та прийняти у місті клуб української Прем'єр-ліги каменську "Сталь".

Про це виданню Sport Arena повідомив секретар міської ради Бучі Василь Олексюк.

«Лист керівництва "Сталі" озвучив на засіданні міський голова, і члени виконкому одноголосно підтримали прохання "Сталі" базуватися в Бучі. Наступний крок – це подача клубом документів ФФУ про зміну реєстрації "Сталі", а також дозвіл на використання спортивної інфраструктури міста», — розповів чиновник.

За його словами, Буча може запропонувати "Сталі" відразу два стадіони і кілька штучних полів. Крім того, вже 21 грудня відбудеться сесія міськради, на якій приймуть бюджет міста. У ньому хочуть закласти кошти на добудову місцевого спорткомплексу, який також може використовувати "Сталь".

«Ми розглядаємо варіант з реконструкцією колишнього піонерського табору під базу клубу, хочемо запропонувати це "Сталі". Кожне місто, вважаю, мріє мати у себе команду майстрів, тим більше Прем'єр-ліги. Якщо все вийде, влада буде підтягувати інфраструктуру, а також може співпрацювати з клубом в плані використання дитячої спортивної школи», - заявив Олексюк.

Нагадаємо, "Сталь" (Кам'янське) виступає в УПЛ з 2015 року, але фактично команда спочатку грала в Дніпрі, а в цьому сезоні проводить матчі в Києві. Перед виходом у Прем'єр-лігу в 2015 році "Сталь" почала реконструкцію стадіону в Кам'янському, але не зуміла її закінчити через відсутність фінансування.

Після 19 турів УПЛ "Сталь" посідає в таблиці останнє, 12-е місце.