"Динамо" запропонувало Віді посаду спортивного директора після завершення кар'єри
12:03, 20 грудня 2017Футбол
268
Київський клуб всіма силами намагається утримати хорватського захисника у себе.
Домагой Віда / facebook.com/fcdynamoua
"Динамо" не тільки запропонувало продовжити контракт хорватському захиснику Домагою Віді, а й пообіцяло йому посаду спортивного директора після завершення кар'єри.
Про це повідомляє Jutarnji List.
Відзначимо, що на даний момент посаду спортивного директора в клубі займає Олексій Михайличенко.
Раніше повідомлялося, що «Динамо» зробило пропозицію Домагою Віді продовжити контракт. Президент киян Ігор Суркіс навіть готовий виплатити компенсацію "Бешикташу" (за деякими даними - 4 млн євро) за розрив попередньої угоди футболіста з турецьким клубом.
Нагадаємо, 28-річний хорват прийме рішення про продовження контракту з «Динамо» до 25 грудня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter