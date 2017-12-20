"Динамо" запропонувало Віді посаду спортивного директора після завершення кар'єри

"Динамо" не тільки запропонувало продовжити контракт хорватському захиснику Домагою Віді, а й пообіцяло йому посаду спортивного директора після завершення кар'єри.

Про це повідомляє Jutarnji List.

Відзначимо, що на даний момент посаду спортивного директора в клубі займає Олексій Михайличенко.

Раніше повідомлялося, що «Динамо» зробило пропозицію Домагою Віді продовжити контракт. Президент киян Ігор Суркіс навіть готовий виплатити компенсацію "Бешикташу" (за деякими даними - 4 млн євро) за розрив попередньої угоди футболіста з турецьким клубом.

Нагадаємо, 28-річний хорват прийме рішення про продовження контракту з «Динамо» до 25 грудня.