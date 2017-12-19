"Манчестер Юнайтед" вимагатиме за Мхітаряна не менше 40 мільйонів євро
14:48, 19 грудня 2017Футбол
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Вірменський півзахисник, у якого виник конфлікт з головним тренером Жозе Моуріньо, може залишити клуб в найближчому майбутньому.
Генріх Мхітарян / Рейтер
"Манчестер Юнайтед" не має наміру продавати півзахисника Генріха Мхітаряна менше ніж за 40 мільйонів євро. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.
Раніше повідомлялося, що у Мхітаряна був конфлікт з головним тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо. Гравець може залишити клуб в разі вигідної пропозиції.
Відзначимо, що інтерес до хавбека уснує з боку дортмундської "Боруссії", "Інтера" і "Бешикташа".
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