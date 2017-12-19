"Манчестер Юнайтед" вимагатиме за Мхітаряна не менше 40 мільйонів євро

"Манчестер Юнайтед" не має наміру продавати півзахисника Генріха Мхітаряна менше ніж за 40 мільйонів євро. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Раніше повідомлялося, що у Мхітаряна був конфлікт з головним тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо. Гравець може залишити клуб в разі вигідної пропозиції.

Відзначимо, що інтерес до хавбека уснує з боку дортмундської "Боруссії", "Інтера" і "Бешикташа".