"Манчестер Юнайтед" вимагатиме за Мхітаряна не менше 40 мільйонів євро

14:48, 19 грудня 2017
Футбол
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Вірменський півзахисник, у якого виник конфлікт з головним тренером Жозе Моуріньо, може залишити клуб в найближчому майбутньому.

Генріх Мхітарян / Рейтер

"Манчестер Юнайтед" не має наміру продавати півзахисника Генріха Мхітаряна менше ніж за 40 мільйонів євро. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Раніше повідомлялося, що у Мхітаряна був конфлікт з головним тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо. Гравець може залишити клуб в разі вигідної пропозиції.

Відзначимо, що інтерес до хавбека уснує з боку дортмундської "Боруссії", "Інтера" і "Бешикташа".

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Теги: #Мхітарян МЮ