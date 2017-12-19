Віда прийме рішення щодо продовження контракту з "Динамо" до 25 грудня

Київське "Динамо" запропонувало хорвату Домагою Віді продовжити контракт, футболіст взяв час на роздуми, повідомляє сайт "Динамо Київ від Шурика".

Відзначається, що відбулася бесіда між хорватським захисником і президентом «Динамо» Ігорем Суркісом, за підсумками якої 28-річний футболіст повинен дати остаточну відповідь щодо продовження своєї кар'єри до 25 грудня.

Нагадаємо, діючий контракт Віди з «Динамо» закінчується 31 грудня, при цьому ще влітку він підписав попередню угоду з турецьким "Бешикташем".

Раніше повідомлялося, що 28-річний футболіст вже узгодив умови нового контракту з київським клубом, а Ігор Суркіс готовий виплатити компенсацію «Бешикташу» за розірвання угоди з Відою.