"Шахтар" повідомив, де проведе два зимових збори

Донецький "Шахтар" під час зимової паузи проведе два тренувальні збори в Туреччині і ОАЕ. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Перший збір гірників пройде у період з 15-го по 24 січня. "Шахтар" буде тренуватися в турецькому Белеку, де запланував зіграти два товариські матчі.

Читайте такожФонсека: Україна має пишатися тим, як "Шахтар" проявив себе в ЄвропіПо завершенні першого етапу підготовки на донеччан чекає невелика перерва, після чого команда вирушить в Дубаї (27 січня). Другий збір триватиме до 7 лютого, і під час нього "помаранчево-чорні" зіграють ще три поєдинки.

Нагадаємо, "Шахтар" лідирує у турнірній таблиці Прем'єр-ліги, випереджаючи київське "Динамо" на 3 пункти. Також команда Паулу Фонсеки вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів і півфінал Кубка України.

Перший офіційний матч в наступному році "Шахтар" проведе проти "Роми" 21 лютого в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.