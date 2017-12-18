Суркіс пообіцяв Віді продати його в Англію, якщо він підпише з "Динамо" новий контракт - ЗМІ

Президент "Динамо" Ігор Суркіс пообіцяв захиснику Домагою Віді, що продасть його в англійський клуб, якщо він підпише новий контракт з киянами. Про це повідомляє Sport Arena з посиланням на турецьке видання Futbolarena.com.

Незважаючи на те, що контракт хорвата з київським клубом закінчується в кінці року, Віда все ще може підписати новий договір з "Динамо". За інформацією турецьких ЗМІ, президент "Динамо" Ігор Суркіс знову зустрівся з захисником і запропонував йому продовжити договір. Бос киян пообіцяв гравцеві відпустити його в англійський клуб, якщо він не підпише контракт з "Бешикташем". Суркіс також готовий сплатити компенсацію турецькому клубу.

Раніше, восени повідомлялося про підписання попередньої угоди між Відою і "Бешикташем".

Хорватський захисник виступає за "Динамо" з весни 2013 року. Загалом на рахунку хорвата 161 матч і 13 голів за киян у всіх турнірах.