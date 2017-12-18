Фонсека: Україна має пишатися тим, як "Шахтар" проявив себе в Європі

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА розповів про свою роботу в Україні і про виступ у Лізі чемпіонів.

«Я вперше працюю за кордоном. Складніше всього було зрозуміти культуру нової країни, зрозуміти її жителів – які вони, як працюють, як взагалі тут все відбувається. Я відчуваю, що тут добре влаштувався. Чесно, краще і бути не може. Саме ми, приїжджі, повинні адаптуватися до цієї культури. Але для мене все було легко. Зараз я можу сказати, що все вийшло набагато простіше, ніж я очікував.

Якщо ми хочемо бути успішними, досягати результату, нам потрібна прекрасна атмосфера. Гравці повинні бути як сім'я. Для мене це ключовий аспект.

Читайте такожФонсека є кандидатом на посаду тренера "Баварії" - BildГоловна причина успіху в Лізі чемпіонів – гравці, які зрозуміли, що можуть виступати на найвищому рівні. Треба розуміти, що у них величезна мотивація проявити себе в цьому турнірі. В цих матчах вони сконцентровані. Після жеребкування багато хто сумнівався, що ми і в Лігу Європи проб'ємося. Вийти з такої групи не кожному під силу. "Наполі" - серед лідерів Серії А, "Манчестер Сіті" - можливо, найкраща команда Європи, "Феєноорд" - чемпіон Нідерландів. Зараз легко говорити, що ми повинні були виходити далі, але після жеребкування ніхто в нас не вірив.

Що б не сталося, ми повинні пишатися тим, що зробили. Мені здається, що тим, як «Шахтар» проявив себе в Європі, повинна пишатися і країна. Тільки результат має значення. Критики були одностайні в оцінці нашої сміливої гри в матчах з кращими командами, і це добре не лише для «Шахтаря», але і для всієї України», – сказав Фонсека.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" під керівництвом Паулу Фонсеки пробився до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, посівши друге місце у групі після "Манчестер Сіті".