Визначився найкрасивіший гол у груповому турнірі Ліги чемпіонів (відео)
15:16, 18 грудня 2017Футбол
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У голосуванні УЄФА переміг гол гравця "Бешикташа" Тосуна.
Дженк Тосун / post.mk
Гол нападника турецького "Бешикташа" Дженка Тосуна у поєдинку 1-го туру Ліги чемпіонів проти "Порту" визнали найкрасивішим на груповій стадії турніру. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Точний удар форварда в ході опитування набрав 44% голосів.
Друга сходинка за голом гравця "Реала" Гарета Бейла (14%), а замкнув трійку призерів футболіст мадридського "Атлетико" Антуан Грізманн (13%).
Відео голу Тосуна:
Кращий гол групового етапу Ліги чемпіонів!— UEFA.com російською (@UEFAcom_ru) December 18, 2017
Перше місце в голосуванні з 44% голосів посів гол Дженка Тосуна в матчі з "Порту" #ЛигаЧемпионовpic.twitter.com/kPIIikp0ni
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