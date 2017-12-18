Визначився найкрасивіший гол у груповому турнірі Ліги чемпіонів (відео)

У голосуванні УЄФА переміг гол гравця "Бешикташа" Тосуна.

Гол нападника турецького "Бешикташа" Дженка Тосуна у поєдинку 1-го туру Ліги чемпіонів проти "Порту" визнали найкрасивішим на груповій стадії турніру. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. Точний удар форварда в ході опитування набрав 44% голосів. Друга сходинка за голом гравця "Реала" Гарета Бейла (14%), а замкнув трійку призерів футболіст мадридського "Атлетико" Антуан Грізманн (13%). Відео голу Тосуна: Кращий гол групового етапу Ліги чемпіонів!



Перше місце в голосуванні з 44% голосів посів гол Дженка Тосуна в матчі з "Порту" #ЛигаЧемпионовpic.twitter.com/kPIIikp0ni — UEFA.com російською (@UEFAcom_ru) December 18, 2017

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