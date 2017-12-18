Визначився найкрасивіший гол у груповому турнірі Ліги чемпіонів (відео)

15:16, 18 грудня 2017
Футбол
749

У голосуванні УЄФА переміг гол гравця "Бешикташа" Тосуна.

Дженк Тосун / post.mk

Гол нападника турецького "Бешикташа" Дженка Тосуна у поєдинку 1-го туру Ліги чемпіонів проти "Порту" визнали найкрасивішим на груповій стадії турніру. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Точний удар форварда в ході опитування набрав 44% голосів.

Друга сходинка за голом гравця "Реала" Гарета Бейла (14%), а замкнув трійку призерів футболіст мадридського "Атлетико" Антуан Грізманн (13%).

Відео голу Тосуна:

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Ліга чемпіонів найкрасивіший гол