"Зоря" цікавиться двома легіонерами з Франції і Камеруну

Луганська "Зоря" проявляє активний інтерес у двох футболістах з-за кордону. Незабаром поповнити команду можуть камерунець Гаель Ондуа і француз Давид Фопала. Про це стало відомо Sport Arena.

Поки мова йде лише про інтерес з боку луганського клубу і переговорний процес. З великою ймовірністю обидва гравці приїдуть в "Зорю" вже на перший збір після відпустки, який пройде в Запоріжжі.

22-річний опорний півзахисник Гаель Ондуа раніше захищав кольори московського "Локомотива" (U-19), виступав за резервну команду московського ЦСКА, а в цьому сезоні був в складі датського "Вайле".

20-річний нападник Давид Фопала є вихованцем французького "Ланса", однак встиг пограти в молодіжних командах "Манчестер Сіті" (U-21 та U-23), а також йшов в оренду в голландську "Бреду" і англійський "Честерфілд". Також в його активі є 2 матчі за збірну Франції (U-18). Зараз Фопала знаходиться в статусі вільного агента.