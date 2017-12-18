"Ман Сіті" хоче укласти з Гвардіолою новий довгостроковий контракт

«Манчестер Сіті» після закінчення сезону має намір провести переговори з головним тренером команди Пепом Гвардіолою про продовження угоди. Про це повідомляє The Telegraph.

Чинний контракт, згідно з яким 46-річний іспанець заробляє 20 мільйонів фунтів за сезон, розрахований до літа 2019 року.

Раніше «городяни» планували продовжити угоду з тренером на рік. Але тепер, коли команда впевнено домінує в англійській Прем'єр-лізі, керівництво «Сіті» хоче укласти з Гвардіолою довгострокову угоду.

Як пише "Трибуна", у клубі сподіваються, що тренер зможе побудувати переможну династію протягом десяти років, що вдалося у свій час Алексу Фергюсону в «Манчестер Юнайтед», де той пропрацював 27 сезонів.