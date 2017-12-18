Збірна України, швидше за все, зіграє товариський матч з Японією

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що, швидше за все, в березні наступного року "синьо-жовті" зіграють товариський матч зі збірною Японії. Загалом наприкінці березня наша національна команда повинна провести два контрольних поєдинки.

"У нас вже є конкретна пропозиція зіграти 27 березня в одній з європейських країн з Японією. За моєю інформацією, всі деталі вже улагоджені, залишилося підписати контракт. По другому супернику і місця проведення матчу все ще ведуться переговори", – цитує Шевченка Команда №1.

Зазначимо, що збірна України може зіграти товариський матч із Саудівською Аравією, Єгиптом або Туреччиною. Також Андрій Шевченко запросив у нашу країну збірну Бразилії.