Володар Золотого м'яча Кака завершив футбольну кар'єру

Колишній півзахисник "Мілана", "Реала" і збірної Бразилії, володар Золотого м'яча-2007 Кака оголосив про завершення кар'єри.

У коментарі Globo Esporte 35-річний бразилець заявив, що відчуває необхідність розпочати наступний етап життя.

«Зрозумів, що настав час покласти край кар'єрі. Мій шлях футболіста завершений».

Ту ж новину Кака оголосив у своєму твіттері.

«Батько. Це вийшло краще, ніж я міг собі взагалі уявити. Спасибі! Тепер я готовий до нової подорожі. В ім'я Ісуса. Амінь».

Кака почав професійну кар'єру в бразильському "Сан-Паулу". У 2003 році перейшов звідти в "Мілан" за 8,25 мільйона євро. На цей період припав пік кар'єри Кака, він склав чудовий дует на полі з Андрієм Шевченком.

За шість років в стані "россо-нері" Кака став чемпіоном Італії (2003/04), переможцем Ліги чемпіонів (2006/07), володарем Суперкубка УЄФА-2007. В цей період він визнавався кращим футболістом Європи (2007), а також отримав головну індивідуальну нагороду у футболі — "Золотий м'яч" (2007).

У 2009 році Кака перейшов в "Реал". В Іспанії бразилець ставав чемпіоном країни-2011/12 і володарем Кубка Іспанії-2010/11.

У 2013 році Кака повернувся вільним агентом в "Мілан", але вже через рік пішов грати у США в клуб МЛС "Орландо Сіті", де і провів останні три роки. По завершенню минулого сезону залишив команду.

Відзначимо, що серед досягнень гравця є і перемога на чемпіонаті світу-2002.