Коноплянка в інтерв'ю #FootballHub: я готовий не бути зіркою в Німеччині (відео)

Журналісти проекту #FootballHub побували в гостях у Німеччині у гравця німецького "Шальке" і національної збірної України Євгена Коноплянки.

У відвертому інтерв'ю він розповів про різницю між іспанським та німецьким чемпіонатами, а також про те, як проходить його життя в Німеччині.

"Чи варто нашим гравцям боятися переходити в європейські команди? Потрібно бути психологічно підготовленим, в першу чергу. Якщо психологія ламається, важко вірити в чудеса, цілі зникають, все пропадає. Мене врятувала моя сім'я. Я б так зламався.

Не можу категорично сказати, що чемпіонат Німеччини - це мій чемпіонат. Я радий, що тут граю, отримую додатковий досвід. Якщо порівнювати з чемпіонатом Іспанії – це взагалі дві різні речі. У Бундеслізі потрібно приїжджати з гирями в руках, щоб бути готовим до всіх цих поштовхів, ударів. Тут потрібно відпрацьовувати і на захист, і в атаку. Я думаю, Ярмоленко вже з цим зіткнувся. Тому що, якщо ти тут не добіжиш якихось 20 метрів і ще заб'ють гол, чи буде небезпечний момент, ти в наступній грі можеш просто не потрапити в 11 стартових гравців. В Іспанії люди більше люблять красу, щоб було багато голів. А тут, в першу чергу, цінується дисципліна.

У "Шальке" я відчуваю себе дуже добре. Відмінно, можна сказати. Я готовий себе так відчувати до кінця кар'єри. Приносити користь команді. Готовий не бути зіркою, але бути просто дуже важливим гравцем у команді", - зазначив Коноплянка.

Повна версія інтерв'ю - у сюжеті #FootballHub.