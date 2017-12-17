Віда погодив новий контракт з "Динамо" - ЗМІ
17:14, 17 грудня 2017Футбол
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Про це повідомляють хорватські ЗМІ.
Домагой Віда (ліворуч) може залишитися в "Динамо" / fcdynamo.kiev.ua
Хорватський захисник Домагой Віда може залишитися в «Динамо», повідомляє видання Vecernji list.
За інформацією видання, 28-річний футболіст погодив умови нового контракту з київським клубом.
Нагадаємо, стара угода закінчувалася наприкінці грудня, і Віда вже попрощався з вболівальниками «Динамо», оскільки підписав попередню угоду з турецьким "Бешикташем". За розрив контракту турецькому клубу потрібно буде виплатити компенсацію.
Домагой Віда виступає за "Динамо" з весни 2013 року. Загалом на його рахунку 161 матч і 13 голів за київський клуб у всіх турнірах.
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