Віда погодив новий контракт з "Динамо" - ЗМІ

Хорватський захисник Домагой Віда може залишитися в «Динамо», повідомляє видання Vecernji list.

За інформацією видання, 28-річний футболіст погодив умови нового контракту з київським клубом.

Нагадаємо, стара угода закінчувалася наприкінці грудня, і Віда вже попрощався з вболівальниками «Динамо», оскільки підписав попередню угоду з турецьким "Бешикташем". За розрив контракту турецькому клубу потрібно буде виплатити компенсацію.

Домагой Віда виступає за "Динамо" з весни 2013 року. Загалом на його рахунку 161 матч і 13 голів за київський клуб у всіх турнірах.