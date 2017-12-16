"Боруссія" Ярмоленка обіграла "Хоффенхайм", "Шальке" Коноплянки зіграв внічию з "Айнтрахтом"

У Німеччині завершилися суботні матчі 17-го туру чемпіонату країни з футболу серед команд Бундесліги, в яких важливі очки втратила "Шальке-04" з Гельзенкірхена, за який виступає Євген Коноплянка, зігравши внічию, а "Боруссія" з Дортмунда Андрія Ярмоленка здобула перемогу, повідомляє офіційний сайт змагань.

"Шальке" лише в компенсований арбітром час, на 90+5 хвилині, дивом зумів уникнути поразки від "Айнтрахта" із Франкфурта - 2:2. При цьому, по ходу матчу команда з Гельзенкірхена програвала по ходу гри з рахунком 0:2. Євген Коноплянка вийшов у стартовому складі, але був замінений по ходу гри. Забитими голами у цьому матчі він не відзначився,

У свою чергу, в Дортмунді "Борусія" приймала "Хоффенхайм" і також по ходу матчу програвала 0:1, але зуміла зрівняти рахунок завдяки пенальті, який реалізував П'єр-Емерік Обамеянг. Вирішальний гол на останній 90-й хвилині основного часу матчу забив Крістіан Пулішич.

Андрій Ярмоленко також вийшов на поле в стартовому складі і був замінений на 73-й хвилині.

Таким чином, у "Шальке" стало 30 очок і команда як і раніше займає 2-е місце в турнірній таблиці, "Боруссії" - 25 очок і 8-е місце.