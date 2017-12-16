"Реал" другий рік поспіль виграв клубний чемпіонат світу з футболу

В Абу-Дабі (ОАЕ) завершився фінальний матч клубного чемпіонату світу з футболу, в якому найсильніший клуб Європи мадридський "Реал" обіграв опонента з Південної Америки бразильський "Греміо", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол в цьому матчі забив Кріштіану Роналду.

Європейська команда мала очікувану ігрову і територіальну перевагу протягом усіх 90 хвилин, але зіткнулася з щільною, ешелонованою і добре організованою обороною суперника.

А єдиний гол у цьому матчі забив на 53-й хвилині Кріштіану Роналду. Лідер "Реала" і збірної Португалії сам заробив штрафний у дуже вигідній для себе позиції і чудовим ударом забив гол.

Таким чином, "Реал" другий рік поспіль стає кращим футбольним клубом світу.