Заступник директора антидопінгового центру: рішення по справі Срни очікується у січні

Заступник директора Національного антидопінгового центру України (НАДЦУ) Ярослав Кручек прокоментував поточну ситуацію з допінг-справою Даріо Срни в коментарі Футбол24.

Він пояснив, що у спортсмена є право запитати аналіз проби В, і Срна скористався цим правом. "Наразі ми чекаємо рішення з його сторони щодо коментарів по ситуації. Фактично ми виходимо на фінальну стадію прийняття рішення. Але ми повинні прийняти рішення після того, як спортсмен надасть ще якісь додаткові пояснення", – вказав Кручек.

Читайте такожУЄФА: Срна "тимчасово відсторонений", але ще не дискваліфікованийЗа його словами, відкриття проби В хорватського футболіста відбувалося в тій же ВАДА-акредитованій лабораторії в Австрії, де відбувалося і відкриття проби А.

Відповідаючи на питання, коли може бути прийняте рішення в справі Срни, замдиректора НАДЦУ сказав: "Я оцінюю так, що в січні це питання має бути закрито".

Як повідомляв УНІАН, напередодні генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін повідомив журналістам, що клуб наразі чекає відповідь від українського антидопінгового центру по справі Срни.

"Вони брали пробу А, потім пробу В. Зараз вони це все аналізують і антидопінговий центр має винести свій вердикт. Якщо ВАДА влаштує це рішення, то це буде фінальне рішення. Якщо ВАДА, припустимо, скаже, що це якесь неправильне рішення, то вони підуть далі в суд, і там треба буде доводити, чому це рішення правильне чи ні", – зазначив він.