Гендиректор "Шахтаря" Палкін: по Срні чекаємо відповіді від українського антидопінгового комітету

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що клуб чекає на відповідь щодо ситуації з можливою дискваліфікацією хорвата від українського антидопінгового комітету, повідомляє SportArena.

Капітан "гірників" не грає з вересня, коли стало відомо про позитивну допінг-пробу Даріо, яка була зроблена в позазмагальний період в березні цього року. Через це захисник вирішив призупинити кар'єру, поки проходитиме розслідування щодо нього, хоча і заперечував провину у вживанні заборонених речовин.

«Зараз ми чекаємо відповіді від українського антидопінгового комітету, яка у нього дискваліфікація. Якщо WADA задовольнить рішення — це все. Якщо ні, вони (WADA — прим.) підуть в суд», — зазначив Палкін.

У листопаді Срна був відзначений у прес-кіті УЄФА як відсторонений від змагань, хоча ні про яке рішення європейського футбольного органу по захиснику не повідомлялося.

Срна грає в "Шахтарі" з 2003 року. У поточному сезоні капітан донецької команди встиг зіграти 9 матчів.