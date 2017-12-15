Збірну Іспанії з футболу можуть відсторонити від ЧС-2018
15:57, 15 грудня 2017Футбол
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Вибори президента Федерації футболу країни проходять під тиском політичного керівництва Іспанії.
Збірна Іспанії з футболу може пропустити ЧС-2018 / REUTERS
Збірна Іспанії може не зіграти на чемпіонаті світу в 2018 році через політичне втручання, повідомляє Isport з посиланням на Football Espana.
ФІФА надіслала лист у футбольну федерацію Іспанії, пояснивши, що "фурія роха" може втратити путівки на майбутній мундіаль, якщо уряд країни не припинить втручання у вибори нового президента RFEF.
Після відставки Анхеля Марії Вільяра, обвинуваченого в корупції, тимчасово виконуючим обов'язки президента був призначений Хуан Падрон.
Зазвичай ФІФА усуває країни, політичний тиск у яких впливає на їх футбольну асоціацію.
Нагадаємо, чемпіонат світу 2018 в Росії стартує в червні. Збірна Іспанії потрапила в одну групу з Португалією, Марокко та Іраном.
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