Збірну Іспанії з футболу можуть відсторонити від ЧС-2018

Збірна Іспанії може не зіграти на чемпіонаті світу в 2018 році через політичне втручання, повідомляє Isport з посиланням на Football Espana.

ФІФА надіслала лист у футбольну федерацію Іспанії, пояснивши, що "фурія роха" може втратити путівки на майбутній мундіаль, якщо уряд країни не припинить втручання у вибори нового президента RFEF.

Після відставки Анхеля Марії Вільяра, обвинуваченого в корупції, тимчасово виконуючим обов'язки президента був призначений Хуан Падрон.

Зазвичай ФІФА усуває країни, політичний тиск у яких впливає на їх футбольну асоціацію.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2018 в Росії стартує в червні. Збірна Іспанії потрапила в одну групу з Португалією, Марокко та Іраном.