ФК "Шахтар" підписав меморандум про співпрацю з Фондом ООН у галузі народонаселення

Фонд ООН у галузі народонаселення, який працює в Україні з 1997 року, став партнером клубу в питанні просування і заохочення здорового способу життя серед сімей, дітей, підлітків та молоді, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

– Місія Фонду народонаселення ООН – захист прав кожної людини (чоловіка, жінки чи дитини) на здорове життя і рівні можливості, розвиток толерантного суспільства, – зазначає генеральний директор ФК «Шахтар» Сергій Палкін. – Ці цінності дуже близькі клубу, особливо в нашому бажанні розвитку системи рівного доступу до заняття масовим футболом. Впевнений, що наше партнерство приверне увагу до проблеми низького інтересу дітей та молоді до спорту, проблеми гендерної нерівності та їх вирішення в Україні.

Фонд ООН і «Шахтар» об'єднають зусилля в наступних ключових напрямках:

1. Підтримка заходів Фонду з питань залучення молоді до ведення здорового способу життя, сприяння гендерній рівності (забезпечення рівних прав і можливостей для чоловіків і жінок), формування у населення підходу «нульової толерантності» до насильства проти жінок і дівчат.

2. Футболісти «Шахтаря» можуть стати взірцями для наслідування серед чоловіків, жінок і молоді України як успішні люди, які ведуть здоровий спосіб життя, підтримують принципи рівності між жінками і чоловіками, є відповідальними семьянинами і виступають проти насильства стосовно жінок у будь-яких його проявах.

– Ми вдячні ФК «Шахтар», гравцям за підтримку та їх внесок в розвиток толерантного суспільства, де кожен може реалізувати свій потенціал, а люди почувають себе вільно і впевнено, – підкреслив представник Фонду ООН в галузі народонаселення в Україні Каспар Пік.

Співробітництво партнерів почнеться в 2018 році.