Блохін готовий попрацювати з африканською збірною

Екс-головний тренер збірної України з футболу Олег Блохін прокоментував інформацію вітчизняних ЗМІ з посиланням на відомого агента Івана Пироженко про те, що в його послугах зацікавлені деякі африканські збірні, повідомляє Команда 1.

— Ніякої конкретики поки немає, — відразу сказав Олег Володимирович. — Будуть пропозиції — будемо обговорювати, але в даний момент це всього лише розмови. Я принципово не проти попрацювати з африканською збірною. Думаю, це хороший виклик і новий досвід.

Олег Блохін досяг зі збірною України значних успіхів, дійшовши до чвертьфіналу ЧС-2006.

Останнім місцем роботи фахівця було київське "Динамо", де головний тренер не впорався з поставленим завданням. За час його тренерської роботи у клубу «Динамо» вперше не зміг зайняти друге місце в чемпіонаті України, посівши третю сходинку у сезоні 2012/2013. За півтора року роботи Олег Блохін не зумів виграти жодного трофея, набравши в чемпіонаті України лише 63 % можливих очок, що є 2-м результатом «знизу» серед тренерів київського «Динамо» за час незалежної України.

Був звільнений 16 квітня 2014 року після програшу донецькому "Шахтарю" в матчі чемпіонату України з рахунком 0:2.