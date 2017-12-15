Гравці "Шахтаря" Тайсон і Фред претендують на звання найкращого бразильського футболіста в Європі

Футболісти донецького "Шахтаря" Тайсон і Фред номіновані на звання кращого легіонера з Бразилії в Європі - премію "Золота самба", повідомляється на офіційному сайті премії.

Крім них на звання кращого в Європі також претендують Едерсон, Данило, Фернандіньо, Габріел Жезус (усі - Манчестер Сіті), Тіаго Сілва, Дані Алвес, Маркиньос, Неймар (всі — ПСЖ), Марсело, Каземіро (обидва — "Реал"), Філіппе Коутіньйо, Роберто Фірміні (обидва — "Ліверпуль"), Алекс Сандро, Дуглас Коста (обидва — Ювентус), Давид Луїс, Вілліан (обидва — "Челсі"), Жемерсон, Фабіньо (обидва — Монако), Пауліна (Барселона), Вілліан Жозе (Реал Сосьєдад), Жоао Міранда (Інтер), Алиссон (Рома), Філіпе Луїс (Атлетіко), Жоао Міранда (Інтер), Малком (Бордо), Луїс Густаво (Марсель), Жуліано ("Фенербахче"), Талиска (Бешикташ) і Вагнер Лав (Аланьяспор).

Голосування за кращого гравця з Бразилії в Європі триватиме до 30 грудня.