У Парижі пограбували квартиру головного тренера "ПСЖ"
18:50, 14 грудня 2017Футбол
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Злодії прихопили з собою кілька футболок Неймара.
Унаї Емері / ФК "ПСЖ"
У четвер, 14 грудня, у Парижі невідомі пограбували квартиру головного тренера "ПСЖ" іспанця Унаї Емері. Про це повідомляє видання Le Point.
Злочинці вкрали годинник вартістю 7 тисяч євро, браслет і дві сумки від Chanel, які належали дружині наставника. Також злодії вирішили прихопити з собою кілька футболок Неймара.
Збиток оцінюється в 20 тисяч євро.
Нагадаємо, що "ПСЖ" вийшов до наступного раунду Ліги чемпіонів, і в 1/8 фіналу зустрінеться з мадридським "Реалом".
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