У Парижі пограбували квартиру головного тренера "ПСЖ"

У четвер, 14 грудня, у Парижі невідомі пограбували квартиру головного тренера "ПСЖ" іспанця Унаї Емері. Про це повідомляє видання Le Point.

Злочинці вкрали годинник вартістю 7 тисяч євро, браслет і дві сумки від Chanel, які належали дружині наставника. Також злодії вирішили прихопити з собою кілька футболок Неймара.

Збиток оцінюється в 20 тисяч євро.

Нагадаємо, що "ПСЖ" вийшов до наступного раунду Ліги чемпіонів, і в 1/8 фіналу зустрінеться з мадридським "Реалом".