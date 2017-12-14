Збірна України серед ветеранів другий рік поспіль виграла Кубок Легенд у США

Збірна України серед ветеранів здобула перемогу на Кубку Легенд, який проходив в американському місті Тампа. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

У минулому році цей турнір вперше проходив у Чикаго, і тоді українці здобули на ньому також впевнену перемогу.

Ветеранська збірна України виступала цього разу в такому складі:

Воротар: Віталій Рева.

Захисники: Владислав Ващук, Володимир Єзерський, В'ячеслав Шевчук, В'ячеслав Свідерський, Андрій Донець, Віталій Самойлов.

Півзахисники: Мирон Маркевич, Віталій Косовський, Едуард Цихмейструк, Юрій Максимов, Сергій Назаренко, Олег Шелаєв, Євген Левченко, Богдан Шершун, Едмар.

Нападники: Олег Собуцький, Сергій Нагорняк, Андрій Воробей.

Тренери: Анатолій Дем'яненко, Володимир Лозинський.

Читайте такожЗаваров став кандидатом на пост головного тренера "Іртиша" замість звільненого ГрозногоЗазначимо участь у матчах 67-річного Мирона Маркевича. Був в команді і дебютант – свій перший матч за ветеранську збірну України провів добре знайомий уболівальникам Едмар, який зараз мешкає у Флориді.

На турнірі збірна України серед ветеранів провела 5 матчів.

Збірна України – «Карпати Янкерс» – 4:2 (голи - Шевчук, Воробей, Едмар, Назаренко)

Збірна України - збірна Колумбії – 6:0 (голи - Воробей (2), Шевчук, Назаренко, Цихмейструк, Ващук)

Збірна України – ФК «Коннекшн Україна» – 4:0 (голи - Воробей (2), Едмар, Нагорняк)

Півфінал

Збірна України – «Чикаго Юнайтед» – 6:1 (голи - Воробей (3), Шевчук, Нагорняк, Собуцький)

Фінал

Збірна України – ФК «Коннекшн Україна» – 6:1 (голи - Цихмейструк (2), Назаренко (2), Воробей, Свідерський)

Додамо, що В'ячеслав Шевчук був визнаний кращим захисником турніру, а Андрій Воробей став кращим бомбардиром змагань, забивши 9 голів.