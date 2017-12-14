Український легіонер "Мансіті" Зінченко: Гвардіола сказав, що мені не потрібно нікуди йти цієї зими

Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко поділився враженнями від перебування в команді, а також зазначив, що тренерський штаб "Городян" на нього розраховує надалі, повідомляє Match tv.

Зокрема, Зінченко процитував головного тренера команди Хосепа Гвардіолу: "Пеп сказав, що мені не потрібно нікуди йти цієї зими, що він потребує мене. Що відчуває – я буду грати більше. Для мене це найголовніші слова. Зараз у мене жодної думки про відхід".

Говорячи про те, що він рідко потрапляє до складу, українець зазначив: "Я сам все прекрасно розумію, у команди високі цілі. Це вибір тренера – виставляти найсильніший склад".

До середини грудня Зінченко провів за «Ман Сіті» два матчі. Зокрема, 120 хвилин (основний і додатковий час) проти «Вулверхемптона» в грі на Кубок.

Як повідомляв УНІАН, напередодні гравець провів 18 хвилин у вчорашній грі з «Суонсі».