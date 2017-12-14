Путін визнав двохмісячне відставання у строках будівництва стадіону ЧС-2018

Президент Російської Федерації Володимир Путін визнав відставання від графіка при будівництві одного зі стадіонів до чемпіонату світу-2018 з футболу на великій прес-конференції, яка проходить у Москві, повідомляє офіційний сайт президента РФ.

При цьому, Путін не уточнив на якому саме стадіоні відбувається відставання від графіка будівництва.

"Чемпіонат буде проводитися в 11 містах на 12 стадіонах. У Москві 2 стадіони будуть приймати матчі чемпіонату світу. Нас постійно контролюють різні комісії ФІФА. Так зараз є двохмісячне відставання при будівництві одного зі стадіонів", - визнав Путін.

"Але це відставання цілком поправимо", - додав президент РФ.

Говорячи про майбутній ЧС-2018, Путін також згадав успішний досвід проведення Кубка конфедерацій, який влітку пройшов в Росії і є підготовчим турніром до ЧС-2018.

Як повідомляв УНІАН, ЧС-2018 відбудеться в Росії з 14 червня по 15 липня.