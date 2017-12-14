Українець Зінченко дебютував у англійській Прем'єр-лізі, допомігши "Ман Сіті" встановити унікальний рекорд

Український півзахисник Олександр Зінченко дебютував за свій клуб «Манчестер Сіті» в англійській Прем'єр-лізі.

20-річний футболіст вийшов на поле у матчі проти «Суонсі» на 73-й хвилині, замінивши Делфа на лівому фланзі оборони.

«Манчестер Сіті» переміг з рахунком 4:0, причому останній гол стався вже з Зінченком на полі.

Цікаво, що успіх в цьому поєдинку дозволив "Ман Сіті" встановити унікальний рекорд. Команда Хосепа Гвардіоли стала першою за історію англійської Прем'єр-ліги, кому вдалося виграти 15 матчів поспіль.

Для Олександра Зінченка ця гра стала першою в АПЛ і лише другою офіційною зустріччю за "Манчестер Сіті". Він дебютував за англійський клуб в матчі Кубка Ліги проти "Вулверхемптона" у жовтні цього року.

Українець раніше тричі потрапляв до заявки команди в АПЛ, але вперше з'явився на полі лише сьогодні.

Відзначимо, що "Манчестер Сіті" впевнено лідирує в чемпіонаті Англії, маючи значний відрив (11 очок) від найближчого конкурента - "МЮ".