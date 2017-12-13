"Реал" вийшов у фінал клубного чемпіонату світу

«Реал» у півфіналі клубного чемпіонату світу переміг «Аль-Джазіру» з ОАЕ. Зустріч проходила в Абу-Дабі (ОАЕ) на стадіоні «Шейх Заєд» і завершилася з рахунком 2:1 на користь мадридської команди.

Наприкінці першого тайму "Аль-Джазіра" відкрила рахунок - відзначився Ромаріньо.

На 53-й хвилині Кріштіану Роналду зрівняв рахунок з передачі Луки Модріча. На 81-й хвилині Гарет Бейл, який щойно вийшов на заміну, встановив остаточний рахунок - 2:1.

«Реал» у фіналі клубного чемпіонату світу зіграє з бразильським «Греміо». Цей поєдинок відбудеться 16 грудня. Вчора бразильська команда переграла у півфіналі мексиканську "Пачуку" (1:0).