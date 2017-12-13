Динамівець Мбокані: я завершую виступи за збірну ДР Конго

Форвард "Динамо" Дьємерсі Мбокані підбив підсумки першої половини сезону, а також уточнив, що більше не збирається грати за свою збірну.

Відзначимо, що в останніх турах чемпіонату України "Динамо" вдалося набрати більше очок, ніж "Шахтар", скоротивши відставання від лідера до 3 пунктів.

«Думаю, зараз результат можна вважати позитивним. У чемпіонаті України вся боротьба за чемпіонство ще попереду, в Лізі Європи ми достроково забезпечили вихід з групи. У Кубку України поки подолали тільки один раунд, але ставимо перед собою завдання дістатися до фіналу і привезти почесний трофей до Києва», - сказав Мбокані в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

Читайте такожКращі на газоні: осінній рейтинг футболістів Чемпіонату УкраїниПри цьому найбільшим розчаруванням першої частини сезону нападник назвав виліт від "Янг Бойз" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

«Думаю, у матчі-відповіді ми були недостатньо сконцентрованими, тримаючи в голові рахунок першого матчу (3:1, – УНІАН). Напевно, вже подумки бачили себе в наступному раунді, але сталося так, що футболісти "Янг Бойз" непогано виглядали в контратаках, забили два м'ячі і пройшли далі. Це футбол, таке іноді трапляється. Добре, що ми продовжили виступи в Лізі Європи і робимо це успішно», — додав гравець.

Крім того, Мбокані уточнив, що більше не збирається виступати за збірну ДР Конго.

«Так, я остаточно завершив виступи за національну команду. Обговорювати цю тему мені не хотілося б. Звичайно, я стежу за виступами команди по телебаченню. Шкода, що не потрапили на чемпіонат світу», - сказав нападник.

У нинішньому сезоні Мбокані, чий контракт з "Динамо" закінчується влітку 2018 року, забив 11 голів в 21-му матчі.