Квитки на матч "Шахтар" - "Рома" надійдуть у продаж 15 грудня - від 80 грн.

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Рома" (Рим, Італія) відбудеться в Харкові 21 лютого, а реалізація квитків стартує в п'ятницю, 15 грудня, і пройде в три етапи, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

На 1-му етапі пріоритетне право покупки у касах ОСК «Металіст» отримають власники абонементів 2017/18. Квитки на сезонні місця будуть заброньовані (їх можна викупити) до 25 грудня, після чого надійдуть у вільний продаж.

Кожен власник абонемента вправі придбати 1 квиток на своє місце або інше вільне зі знижкою 20% і ще 3 додатково за ціною вільного продажу.

На 2-му етапі (18-19 грудня) буде здійснена реалізація в касах ОСК «Металіст» для власників карт Fan ID (обов'язкова умова – мінімум один відвіданий матч «Шахтаря» в сезоні). На 1 карту такий уболівальник зможе придбати 4 квитка.

Нарешті, на 3-му етапі (з 18 грудня) почнеться вільний продаж онлайн на офіційному сайті клубу і сайтах-партнерах ФК "Шахтар".

Вільний продаж у касах ОСК «Металіст» відкриється 9 січня (з 9:00 до 20:00 без перерви та вихідних).

Квитки категорій Standard реалізуються за ціною від 80 до 600 гривень. У сезоні-2017/18 діє система динамічних цін (вартість змінюється в залежності від попиту).