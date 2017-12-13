Дружини футболістів "Шахтаря" виконали новорічні мрії дітей з "Охматдиту"

На один вечір відділення токсикології дитячої лікарні перетворилося в розважальний центр з Дідом Морозом і Снігуронькою, казковими героями та новорічними сюрпризами. Справжнє свято для малюків, які перебувають на лікуванні в «Охматдиті», організував фонд «Charity Team», який заснували дружини гравців футбольного клубу «Шахтар», повідомляється на офіційній сторінці ФК "Шахтар" у Facebook.

«Крім ліків, дітям потрібні враження та добрі, гарні емоції. Тому ми заздалегідь прийшли у відділення, поговорили з психологом і отримали від неї згоду. Діти написали листи Діду Морозу, в яких вказали, які саме подарунки вони хотіли б отримати на Новий рік. Ми забрали ці листи і виконали мрію кожної дитини», – розповіла Юлія П'ятова, дружина воротаря «гірників».

За словами Юлії Пятової, діти дивували простотою своїх запитів. Ніхто не просив чогось незвичайного, а більшість хотіли отримати практичні і корисні подарунки. Наприклад, дванадцятирічний хлопчик просив у Діда Мороза зелену піжаму і отримав подарунок.

А почалося все в жовтні цього року, коли дружини футболістів донецького «Шахтаря» Юлія Кривцова, Маргарита Степаненко, Єлизавета Ордець, Стелла Худжамова, Катерина Бутко, Наталія Шевченко та Юлія П'ятова прийняли рішення створити «Charity Team» – благодійну організацію, яка буде допомагати дітям. Гроші на виконання бажань малюків, 200 тисяч гривень зібрали під час першого благодійного вечора.

«Ми хочемо подякувати всім, хто підтримав нашу ініціативу і відгукнувся на наш заклик допомогти дітям. На ліки, яких потребував центр «Охматдит», було витрачено 40 тисяч гривень, а ще ми купили за 80 тисяч гривень ліки для одного маленького пацієнта лікарні. Решті сумою ми маємо і готові прийти на допомогу всім, хто цього потребує», – говорить Юлія П'ятова.

Зараз під шефством «Charity Team» – два відділення національної спеціалізованої лікарні «Охматдит»: токсикологічне та онкологічне.