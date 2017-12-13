Футболістам збірної Німеччини пообіцяли рекордні бонуси за перемогу на ЧС-2018

Німецький футбольний союз обіцяє футболістам збірної ФРН небачені бонуси за перемогу на Чемпіонаті світу 2018 року. Дотепер лише дві країни двічі поспіль вигравали чемпіонат, повідомляє DW з посиланням на агенцію DPA.

Якщо збірна ФРН з футболу виграє мундіаль у Росії 2018 року, тим самим втримавши звання чемпіона світу, то німецькі футболісти отримають рекордні бонуси. Німецький футбольний союз (DFB) у середу, 13 грудня, пообіцяв кожному з гравців збірної по 350 тисяч євро - на 50 тисяч євро більше за попередню рекордну премію на Чемпіонаті світу 2014 року.

"Це серйозна мотивація для наших гравців стати чемпіонами світу двічі поспіль - вперше в історії німецького футболу", - заявив президент DFB Райнгард Ґріндель. До цього лише двом країнам вдавалося двічі поспіль здобувати Кубок світу - Італії (у 1934-му та 1938-му) та Бразилії (у 1958-му та 1962-му). В активах німців загалом чотири перемоги на Чемпіонатах світу з футболу.

Утім, бонуси футболістам обіцяють не лише за перемогу. За вихід до чвертьфіналу нагорода становитиме 75 тисяч євро, за півфінал - 125 тисяч євро, друге місце збагатить кожного гравця на 200 тисяч євро. Фінал Чемпіонату світу з футболу планують провести у Москві 15 липня 2018 року.