Футболістам збірної Німеччини пообіцяли рекордні бонуси за перемогу на ЧС-2018
Німецький футбольний союз (DFB) у середу, 13 грудня, пообіцяв кожному з гравців збірної по 350 тисяч євро - на 50 тисяч євро більше за попередню рекордну премію на Чемпіонаті світу 2014 року.
Німецький футбольний союз обіцяє футболістам збірної ФРН небачені бонуси за перемогу на Чемпіонаті світу 2018 року. Дотепер лише дві країни двічі поспіль вигравали чемпіонат, повідомляє DW з посиланням на агенцію DPA.
Якщо збірна ФРН з футболу виграє мундіаль у Росії 2018 року, тим самим втримавши звання чемпіона світу, то німецькі футболісти отримають рекордні бонуси. Німецький футбольний союз (DFB) у середу, 13 грудня, пообіцяв кожному з гравців збірної по 350 тисяч євро - на 50 тисяч євро більше за попередню рекордну премію на Чемпіонаті світу 2014 року.
"Це серйозна мотивація для наших гравців стати чемпіонами світу двічі поспіль - вперше в історії німецького футболу", - заявив президент DFB Райнгард Ґріндель. До цього лише двом країнам вдавалося двічі поспіль здобувати Кубок світу - Італії (у 1934-му та 1938-му) та Бразилії (у 1958-му та 1962-му). В активах німців загалом чотири перемоги на Чемпіонатах світу з футболу.
Утім, бонуси футболістам обіцяють не лише за перемогу. За вихід до чвертьфіналу нагорода становитиме 75 тисяч євро, за півфінал - 125 тисяч євро, друге місце збагатить кожного гравця на 200 тисяч євро. Фінал Чемпіонату світу з футболу планують провести у Москві 15 липня 2018 року.