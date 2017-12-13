Капітан збірної Японії вразив ворота команди Китаю ударом з центру поля (відео)

13:42, 13 грудня 2017
Футбол
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Гол був забитий в самій кінцівці гри і, у підсумку, став переможним для команди Японії.

Ген Седзі забив шикарний гол у ворота збірної Китаю / Zimbio

Капітан збірної Японії з футболу Ген Седзі відзначився фантастичним голом у матчі фінального раунду Кубка Східної Азії проти команди Китаю, повідомляється на сторінці Mundial JPN в Twitter.

Матч завершився з рахунком 2:1, а гол Седзі став переможним, незважаючи на те, що рахунок на той момент був 2:0 на користь команди Японії.

Гол капітан збірної Японії забив на 88-й хвилині, а вже в доданий арбітром час гравці команди Китаю забили гол у відповідь.

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Теги: #Седзі гол Японія-Китай#гол з центру поля