Капітан збірної Японії вразив ворота команди Китаю ударом з центру поля (відео)
13:42, 13 грудня 2017Футбол
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Гол був забитий в самій кінцівці гри і, у підсумку, став переможним для команди Японії.
Ген Седзі забив шикарний гол у ворота збірної Китаю / Zimbio
Капітан збірної Японії з футболу Ген Седзі відзначився фантастичним голом у матчі фінального раунду Кубка Східної Азії проти команди Китаю, повідомляється на сторінці Mundial JPN в Twitter.
Матч завершився з рахунком 2:1, а гол Седзі став переможним, незважаючи на те, що рахунок на той момент був 2:0 на користь команди Японії.
Гол капітан збірної Японії забив на 88-й хвилині, а вже в доданий арбітром час гравці команди Китаю забили гол у відповідь.
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