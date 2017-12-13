В Аргентині футболістів розстріляли під час матчу

В Аргентині стався жахливий інцидент під час футбольного матчу "Дефенсорес де Армстронг" - "Спортіво де Лас Парехас". Місцева поліція влаштувала масову стрілянину гумовими кулями. В результаті серйозно постраждали 3 гравців гостей, повідомляє Gazeta.ua з посиланням на ProSport.

Подія сталася після закінчення зустрічі, яка завершилася перемогою господарів з рахунком 2:0.

Читайте такожСотні хуліганів влаштували погром в центрі Брюсселя після проходу збірної Марокко на ЧС-2018 Футболісти "Лас Парехас" були вкрай незадоволені суддівством. Тому вони "наїхали" на арбітра, бажаючи домогтися пояснень в його спірних рішеннях.

Правоохоронним органам довелось втрутитися в інцидент. Поліцейські почали стріляти в футболістів і уболівальників гумовими кулями, серйозно поранивши кількох людей. Один з гравців гостей і зовсім позбувся ока.