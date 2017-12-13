ФІФА заблокувала вболівальникам з Криму купівлю квитків на ЧС-2018 (відео)

Кримчани не можуть придбати квитки на Чемпіонат Світу-2018, який відбудеться в Росії, повідомляє ТСН.

На це поскаржився голова футбольного союзу півострова Юрій Ветоха.

При спробі замовити квитки на території окупованого Криму сайт ФІФА видає повідомлення про помилку.

Така ж ситуація була і під час Кубка Конфедерацій, що пройшов влітку 2017 року і став репетицією ЧС-2018.

Виною всьому - санкції, які розповсюджені міжнародним співтовариством на окупований півострів.